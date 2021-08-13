مشاهد أكشن ومطاردات تجمع كيفن ديلون ومحمد كريم فى كواليس A Day to Die

شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد أكشن ومطاردات تجمع كيفن ديلون ومحمد كريم فى كواليس A Day to Die والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم محمد كريم تصوير مشاهد جديدة من فيلمه A Day To Die من بطولة بروس ويليز، وذلك في منطقة الداون تاون بولاية ميسيسيبي بالولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن الفيلم ينتمي لنوعية أفلام الأكشن الأمريكية عالية الميزانية وتطلبت تحضيرات كثيرة نظرًا لخطورة مشاهد الأكشن وتأمين الممثلين وقد تم بالفعل إخلاء وسط المدينة.
ونشر محمد كريم فيديو من كواليس التصوير جمعا بينه وبين النجم العالمي كيفن ديلون، والذي يشارك في بطولة الفيلم، وهي مشاهد مطارادات وتفجير للسيارات ضمن الفيلم.
وكان قد كشف موقع مجلة GQ عن مشاركة النجم محمد كريم في بطولة فيلم A Day to Die مع نجم الأكشن العالمي بروس ويليز، وعبر محمد كريم وقتها عن سعادته بالكشف عن مشروعه الجديد من خلال المجلة، وذلك من خلال حسابيه على موقعى "إنستجرام" و"فيس بوك".
فيلم A Day To Die إخراج المخرج الأمريكي Wis Miller وإنتاج Vertical Entertainment و Capstone Group وAndrew van den Houten وآخرين، وهو فيلم من تأليف Rab Berry وScott Mallace.