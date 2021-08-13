شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد أكشن ومطاردات تجمع كيفن ديلون ومحمد كريم فى كواليس A Day to Die والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم محمد كريم تصوير مشاهد جديدة من فيلمه A Day To Die من بطولة بروس ويليز، وذلك في منطقة الداون تاون بولاية ميسيسيبي بالولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن الفيلم ينتمي لنوعية أفلام الأكشن الأمريكية عالية الميزانية وتطلبت تحضيرات كثيرة نظرًا لخطورة مشاهد الأكشن وتأمين الممثلين وقد تم بالفعل إخلاء وسط المدينة.

ونشر محمد كريم فيديو من كواليس التصوير جمعا بينه وبين النجم العالمي كيفن ديلون، والذي يشارك في بطولة الفيلم، وهي مشاهد مطارادات وتفجير للسيارات ضمن الفيلم.

وكان قد كشف موقع مجلة GQ عن مشاركة النجم محمد كريم في بطولة فيلم A Day to Die مع نجم الأكشن العالمي بروس ويليز، وعبر محمد كريم وقتها عن سعادته بالكشف عن مشروعه الجديد من خلال المجلة، وذلك من خلال حسابيه على موقعى "إنستجرام" و"فيس بوك".

فيلم A Day To Die إخراج المخرج الأمريكي Wis Miller وإنتاج Vertical Entertainment و Capstone Group وAndrew van den Houten وآخرين، وهو فيلم من تأليف Rab Berry وScott Mallace.