شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا تقترب من 2 مليون مشاهدة بأغنية "الجو حلو".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت النجمة اللبنانية نيكول سابا، نجاحا جديدا من خلال أغنيتها الجديدة "الجو حلو"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، حيث حققت الأغنية رواجًا على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، كما اقتربت الأغنية منذ طرحها من 2 مليون مشاهدة، وذلك لما يحمله الكليب من أجواء الصيف وجمال الطبيعة في لبنان، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائى شريف عبيد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أمين نبيل.

وتعود النجمة اللبنانية نيكول سابا، من خلال أغنية "الجو حلو"، بعد فترة غياب عن الساحة الغنائية اقتصر النشاط فيه على إحياء الحفلات الغنائية، والأغنية من كلمات شريف عبيد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أمين نبيل‪.

ومن المقرر أن تكشف نيكول عن أغنية أخرى لها خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي تنوى تصوريها مع أحد أبرز المخرجين في مجال الكليبات ووعدت بالإفصاح عن تفاصيلها في الوقت المناسب‪.





وكانت النجمة اللبنانية نيكول سابا، قد أحيت حفلا غنائيا على أحد شواطئ مدينة العلمين الجديدة، في عيد الأضحى المبارك، وظهرت نيكول سابا بإطلالة مميزة تتناسب مع أجواء الصيف وبمجرد صعودها على خشبة المسرح قدمت أغنية "حفضل أحلم".

وحرصت نيكول على تحية الجمهور وقامت بتهنئتهم بعيد الأضحى، وتمنت الخير والأمان لمصر ولبنان والعالم العربي، واستكملت وصلتها الغنائية الاستعراضية بالعديد من أغانيها التى تألقت بها طوال مشوارها الفني وتخلل الحفل العديد من الصور الـ"سيلفي" مع معجبيها.