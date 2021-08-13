شكرا لقرائتكم خبر عن ممنوع ارتداء الشورت والتصوير.. تعرف على شروط دخول حفلات دار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت إدارة الحفلات بدار الأوبرا المصرية، عددًا من الشروط الواجب اتباعها من قبل الراغبين فى حضور حفلاتها الذى يحييها فى الآونة المقبلة عدد كبير من نجوم الأغنية فى مصر والوطن العربى، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

كما أكدت إدارة الحفلات بدار الأوبرا المصرية، أن من لن يتبع تلك القواعد، سيتم منعه من حضور حفلات الأوبرا، وهى الشروط الذى نرصدها فى السطور التالية.

1- غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

2- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

3- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

4- ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

5- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

6- غير مسموح بتحريك المقاعد.

7- ممنوع دخول الاطفال أقل من 7 سنوات.

8- ارتداء الزى اللائق بالمكان (ممنوع ارتداء الشورت).

9- ممنوع التصوير.

10- في حال إلغاء الحفل يتم رد قيمة التذاكر بعد شهر من تاريخ الحفل.

11- لا يتم الاعتراف بأى تذكرة إلا بالتذاكر المرسلة عن طريق الرسالة النصية أو عن طريق الإيميل الخاص بالحجز أو بالتذاكر المحجوزة من شباك التذاكر.