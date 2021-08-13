ممثلة مصرية تتهم محمد سامي بالاعتداء عليها في حفل زفاف نيللي كريم

كتب امير فتحي في الجمعة 13 أغسطس 2021 05:44 مساءً - كشفت الفنانة المصرية إيمي سالم عن اعتداء مواطنها المخرج محمد سامي عليها أثناء مشاركتهما في حفل زفاف الفنانة نيللي كريم وذلك بسبب توجيه الانتقادات له في مسلسله الأخير “نسل الأغراب” مع أحمد السقا وأمير كرارة.

إيمي سالم شاركت ما حدث عبر الفيسبوك ببوست قالت فيه : “في حاجة سيئة حصلت وكنت في حيرة أكتبها ولا لأ لكن قررت أكتبها ورغم إنها حاجة سيئة لكنها حصلت للأسف في يوم سعيد جدا هو يوم فرح أختي وحبيبتي نيللي كريم طبعا قبل أي شيء مبروك للمرة المليون لنيللي وكان يوم يجنن وده سبب سكوتي امبارح لأني كنت عايزه الفرح ميتعكرش صفوه وجماله كنت زمان بسمع كلمة إن الفنان الكبير الحقيقي لازم يكون إنسان كبير كمان بس يمكن امبارح موقف أكدلي المقولة دي”.

وأضافت إيمي: “طبعا كلنا شفنا مسلسل ” نسل الأغراب ” في رمضان المسلسل اللي انتقده حوالي ال ٣٠٠ مليون عربي اللي انتقده حتى صناع العمل نفسهم وأبطاله كمان وشفنا فيه إهدار المال يشكل مرعب في مقابل عمل فني ركيك وضعيف للغاية الحسنة الوحيدة فيه أسماء أبطاله الكبار جدا ” السقا ” ” وكرارة” حتى الابطال الثانين ادوارهم انهارت عشان المدام تتلمع لدرجة إن الشركة المتحدة قررت وقف التعامل مع الأستاذ المخرج من كتر رداءة المسلسل و دي اول مرة تحصل في تاريخ الدراما لمخرج”.

وعن ما حدث كتبت إيمي: “القصة إني في رمضان وقت عرض المسلسل كنت زي كل الفنانين غالبا مش عاجبني المسلسل فكتبت تعليق على ” بوست ” كتبه الصديق ” أيمن سليم ” السينارست وكان تعليق منتقد للمسلسل والنقد زي ما اتعلمنا جزء من الفن ولازم الفنان يتقبل النقد لأنه ده الدافع الوحيد لتحسين أداؤه وتحسين إنتاجه لكن إنك تلاقي فنان بياخد النقد على إنه خناقة شخصية وعركة في شارع ومقاطعة وخلاف أنا مش هحكي عن علاقتي السابقة بإخوات الأستاذ محمد سامي البنات وبزوج أخته اللي اللي اعرفه قبل ما حتى اجي اعيش في مصر. امبارح وأنا بتحرك في الفرح لقيت الأستاذ المخرج المحترم أوي في وشي هو ومراته النجمة الأحادية التي لا تتكرر فأنا لأني بنت ناس… ولأني علموني إن انتقاد شيء قدمته في الفن مش خناقة وعركة فلقيتني بنية صافية بقوله هتسلم علي ولا مش عايز ؟”.

وتابعت إيمي : “فما كان من الأستاذ محمد سامي المحترم أوي والراجل خالص حرفيا بيدفعني بإيده بشكل عنيف وبيوسع الطريق لمراته وكمان بيتلفظ بألفاظ سوقية عني أنا سكت بس لحسابات لأن تربيتي أولا متسمحش إني أنزل لمستوى الشوارعية و السوقيه ده وثانيا عشان الليلة الجميلة لنيللي تفضل ليلة جميلة لكن حبيت أحكي الموقف بشكل علني هنا عشان نعرف كلنا إزاي الأستاذ المخرج شخص لا يعرف معنى الفن ولا الزمالة و لا سمع عن الأخلاق ولا يعرف ما معنى احترام المرأة حبيت أقول الكلمتين دول عشان نعرف مين هو محمد سامي شكرا يا أستاذ محمد على أخلاقك اللي فعلا شبهك”.

وبعد تفاعل كبير من قبل المتابعين لها مطالبينها باتخاذ الإجراءات القانونية فقالت أنها ترفض أن يأخذ الموضوع أكبر من حجمه : “بجد اشكركم جميعا على الكلام الحلو اللي قلتوه في حقي في التعليقات … و الناس اللي بتقول لي اروح لحقوق المرأة و ما يلزم من إجراءات رسميه فانا مش حكبر الموضوع اكثر ما هو كبر .. لأسباب كثيرة يمكن غيره يفهمها لانها ابعد ما يكون عن فهمه.. . اني في يوم من الايام كنت قريبة جدا لافراد عائلته… و أكرر “كنت” …. و الواضح انه من امبارح انه دفع لبعض اللجان التافهة الفرق اصلا كبير قوي بيني و بينه… لا انا من المطبلطية و لا انا من الناس اللي تشتم في رسالة و تخاف تكتب في العلن … و لا انا باقيه على حاجات كثير قوي غيري ممكن يموت نفسه عشانها…. نظرتي للحياة اتغيرت كثير …. و لا يربطني بها أي شئ مؤقت…. و معذرة لكل الصحافة اللي كلمتني و انا ماردتش و مش حرد …. لان ده حجم الموضوع بالنسبة لي … و مش حرغي فيه في الصحافة. .. متزعلوش ان شاء الله حبقى ارد لما يكون في عمل ليا . أكرر شكري لكل من ساندني بكلامته اللي فعلا هدتني و بستطني انكم شايفني من هذا المنظور”.