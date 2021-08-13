كورونا يفتتح مهرجان سراييفو السينمائي بفيلمين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يفتتح مهرجان سراييفو السينمائي، الجمعة، بعرض فيلمين روائيين يناقشان تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على حياة الشعوب والاقتصاد.

وهذا المهرجان هو الأكبر في منطقة تمتد من فيينا إلى إسطنبول.



وأقيم مهرجان العام الماضي على الإنترنت بسبب الجائحة، لكن المهرجان الحالي سيكون مفتوحا أمام الجمهور في عدد من مواقع العرض مع مراعاة قواعد مكافحة كوفيد-19 المتعلقة بالتجمعات إذ ستكون ثلث المواقع في الهواء الطلق.

وقال مرصاد بوريفاترا مؤسس المهرجان ومديره لرويترز "سيكون مهرجان هذا العام مزدوجا، وهذا سيعني عودة رائعة للجمهور إلى دور السينما بينما سيقام جزء رئيسي يتعلق بأعمال القطاع عبر الإنترنت".

وأحد فيلمي الافتتاح هو (حي غير ودود تماما) وهو من إخراج المخرج البوسني دانيس تانوفيتش الحائز على أوسكار. والفيلم محدود الميزانية جرى تصويره في شهر مايو أيار وتم تجهيزه على عجل ليعرض في المهرجان. ويعرض في سياق كوميدي قصة اثنين من رجال الأعمال ينتميان لنفس الحي في سراييفو لكنهما يصبحان متنافسين في حقبة ما بعد الجائحة.

والفيلم الآخر يحمل عنوان (رسائل من نهايات العالم) ويشمل قصصا مصورة من أنحاء العالم يروي من خلالها 13 مؤلفا ومخرجا من سراييفو تجاربهم خلال فترة الإغلاق والعزلة أثناء الجائحة.

وقال بوريفاترا "بعد عام من العزلة، يبدو خيارا منطقيا جدا أن يفتتح المهرجان بفيلمين يدوران حول هذه العزلة".

ويتنافس 48 فيلما في المهرجان في 4 فئات هي الأفلام الروائية الطويلة والأفلام القصيرة والوثائقية وأفلام الطلبة. وتُمنح الأفلام الفائزة جائزة (قلب سراييفو).

وثمانية من الأفلام العشرة المتنافسة في فئة أفضل فيلم تُعرض لأول مرة، وهناك ثماني مخرجات لأفلام هذه الفئة.