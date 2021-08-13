بدء عرض المسلسل الأردني "مدرسة الروابي" على منصة نتفليكس

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"الخليج 365" من الرياض: بدأت منصة نتفليكس العالمية في عرض المسلسل الأردني "مدرسة الروابي للبنات"، الذي يناقش قضية التنمر في الوطن العربي، وهو من تأليف تيما الشوملي وشيرين كمال وإخراج تيما الشوملي، وانتاج شبكة نتفليكس، وبطولة مجموعة من الممثلين الشبان منهم ركين سعد، أندريا طايع، نور طاهر، جوانا عريضة، سلسبيلا، يارا مصطفى، بالاشتراك مع الفنانتين ريم سعادة، ونادرة عمران.

مسلسل نسائي

مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" هو من فئة مسلسلات الشباب مبني على أحداث خيالية ويعرض مشاكل وقصص تواجه الفتيات الشابات حول العالم. استغرق تخيل وبناء عالم الروابي حوالي سنتين من مخرجة ومؤلفة العمل تيما الشوملي.

كانت نقطة البداية عندما أرادت أن تقدم مسلسلاً عربياً يعبر عن قصص و مشاكل الفتيات في مرحلة المدرسة الثانوية من وجهة نظر نساء و أقلام نسائية و يستطيع جميع الناس أن يرتبطوا به و بالشخصيات المختلفة والعناصر التي تكون هذا العالم.

قضت تيما وقتاً طويلاً في التحضيرات في مرحلة الكتابة من أجل توصيل رؤية العمل وبناء تفاصيل عالم الروابي مثل الشخصيات، الديكور، الألوان و الاضاءة و الموسيقى.

من أهم عناصر بناء عالم الروابي هي اختيار وتصميم الموسيقى والأغاني. حيث تم اختيار الأغاني بعناية تحت إشراف شيرين كمال خلال كتابة المسلسل وذلك لتتوافق مع الأحداث و تكمل المشاهد. كما تم الاستعانة بأغاني من نساء موسيقيات من كافة أرجاء الوطن العربي لخلق تأثير أكبر.

المدرسة مسرح الأحداث

غالبية أحداث المسلسل تدور داخل جدران المدرسة وحاز هذا الموقع على النسبة الأكبر من المشاهد والأحداث، وبالتالي الزي المدرسي من أهم عناصر بناء العالم الخيالي مدرسة الروابي للبنات. خاض فريق العمل مع مصممة الملابس "فرح قاروطة"ومصمم المكياج والشعر"سليمان تادرس" العديد من النقاشات حتى يتمكنوا من عكس شخصية كل البنات على نفس الزي.

فعمل فريق الأزياء بشكل دقيق وأخذ الوقت الكافي لتخيل ورسم تفاصيل الزي المكون من عناصر مختلفة مثل: طريقة لف ربطة العنق والاكسسوارات المختلفة التي تضعها كل فتاة مرورا بأدق التفاصيل كطريقة طي الاكمام، تسريحة الشعر و حتى ستايل الجوارب و الحذاء. فهذه التفاصيل تم الاهتمام بها بشكل كبير حتى يشعر المشاهد باختلاف الشخصيات بداية من ملابسهم.