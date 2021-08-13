شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تتصدر مؤشرات البحث على جوجل بسبب إطلالتها الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة هيفاء وهبي، ترندات موقع جوجل مؤخرًا، وذلك بعدما نشرت عدة صور لها من إطلالة صباحية داخل منزلها، مثلما ظهر عبر الحساب الرسمى للفنانة هيفاء وهبى على موقع إنستجرام، وهى الصور التي أثارت جدلاً كبيرًا وتفاعلاً بصورة أكبر من متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعى ما بين معجبين بها ممن أكدوا أنها تصغر فى السن كلما ظهرت، فى حين هاجم آخرين اطلالتها معتبرين اياها جريئة بصورة كبيرة.

أعمال هيفاء وهبى في 2021

واكتفت هيفاء وهبى خلال العام الجارى بعمل واحد تمثل في أغنية شاركت بها مع الفنان أكرم حسنى، وهى أغنية "لو كنت"، التي حققت نجاحًا فور طرحها خلال وقت سابق من العام الجارى.



صورة هيفاء الأخيرة على انستجرام

آخر أعمال هيفاء وهبى الدرامية

وكانت آخر أعمال هيفاء وهبى الدرامية هو بطولتها لمسلسل "اسود فاتح" الذى تم طرحه في وقت سابق من العام الماضى 2020، بمشاركة عدد كبير من النجوم مثل احمد فهمى، صبرى فواز، شريف سلامة.



هيفاء وهبى فى صورة سابقة على انستجرام

انتعاشة هيفاء وهبى على السوشيال ميديا

وفى حين تظهر هيفاء وهبى بصورة قليلة من خلال أعمالها، إلا أنها تعيش في المقابل انتعاشة فنية كبيرة عبر وسائل السوشيال ميديا، حيث عادت لخطف الأنظار من جديد عبر أكثر من اطلالة تتفاعل بها مع متابعيها من آن لآخر.