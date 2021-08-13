شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم مسرح يودعون مدير الفرقة حسن نجيب: كان أب لينا كلنا من وقت ما بدأنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم مسرح مصر، على نعي مدير فرقتهم حسن نجيب، الذى رحل عن عالمنا ظهر اليوم الجمعة، حيث يعد الرحل من أشهر مديرى الفرق المسرح المسرحية، وبدأ معهم من تدشين الفرقة منذ 8 سنوات.

وكتب أشرف عبد الباقى على حسابه بموقع "إنستجرام": "البقاء لله.. توفي اليوم الأستاذ حسن نجيب مدير الفرقة.. كان أب لينا كلنا من وقت ما بدأنا مسرح ربنا يرحمه ويغفر له دعواتكم"، أما محمد أسامة أوس أوس، فنشر صورة جمعته بالراحل وعلق عليها قائلا: "عم حسن مدير فرقة مسرح مصر توفى إلى رحمة الله، الله يرحمك ويغفرلك ويصبر كل حبايبك هتوحشنا أوي ياعم حسن وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ونشر حمدى الميرغنى صورة تجمعه بالراحل أثناء تأدية العمرة وعلق عليها: "توفي إلى رحمة الله الأب والأستاذ والأخ الأكبر مدير فرقة مسرح مصر وحبيب الجميع الأستاذ حسن نجيب ندعو الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته أرجوكم الدعاء له ولأسرته بالصبر والسلوان.. هتوحشنا ياعم حسن".

كما نعى مصطفى مدير الفرقة حسن نجيب، ونشر صورة تجمع الراحل بأعضاء الفرقة على انستجرام وعلق عليها: "البقاء والدوام لله توفى الأستاذ حسن نجيب مدير فرقتنا مسرح مصر ومدير أفضل الفرق المسرحية على مدار تاريخه.. البقاء لله هتوحشنا يا عم حسن يا جميل بس الأكيد انك في مكان أحسن بإذن الله في الجنة، وربنا يصبرنا ويصبر أحبابك، ملقتش صورة في مكان أحسن من كدة واحنا كلنا حواليك البقاء لله، الفاتحة".

وبدوره نعى أيمن بهجت قمر الراحل أيضاً قائلاً:"فتحت عينيا لقيت عم حسن نجيب في فرقة الفنانين المتحدين وكان راجل طول عمره قمة في الادب والاحترام وعشان كده أشرف عبد الباقي لما فكر في المسرح على طول استعان بيه وكان من حسن حظي أنى ارجع اقابله تاني.. النهاردة ودعنا وراح للحبايب .. الله يرحمك يا عم حسن ويغفر لك البقاء لله"