شكرا لقرائتكم خبر عن 74 عرضًا أجنبيًا و51 مصريًا تتقدم للمشاركة في مهرجان المسرح التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم حتي الآن للمشاركة في التسابق بالدورة الثامنة والعشرين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي (74) عرضا من مختلف الدول الأجنبية حول العالم، كما تقدم من العروض المصرية (51) عرضًا مصريًا متعددي الجهات الإنتاجية، وجاء قرار إدارة المهرجان بالمد من أجل إتاحة فرصة زمنية اكبر للفرق التي لم تتمكن من إرسال ملفاتها ليكون آخر موعد لغلق التقديم بالمهرجان هو يوم 30 أغسطس 2021.

المهرجان ينطلق يوم 14 ديسمبر ويستمر حتي 19 من نفس الشهر، ويتحمل المهرجان الدولي للمسرح التجريبي الإقامة والإعاشة والانتقالات الداخلية للفرق المشاركة بحد أقصى 15 فردًا، وتتحمل الفرقة المشاركة المصروفات الإضافية من تذاكر طيران، شحن معدات وديكور، وغيرها، ويتم اختيار العروض المشاركة من خلال لجنة مشاهدة المهرجان، وتعتبر طلب المشاركة لاغيًا في حال عدم وجود فيديو العرض كامل ضمن طلب بالمشاركة.

وتشارك العروض ضمن مسابقة المهرجان الرسمية أو على هامش المهرجان، وتقدم العروض المشاركة ضمن برنامج المهرجان لليلتي عرض متتاليتين، ويمكن تقديم العرض لليالي إضافية خارج القاهرة بالتنسيق المسبق مع الفرقة .

وكانت قد أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، في دورته المقبلة، على النحو التالي: «الدكتور جمال ياقوت رئيسًا، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، الفنان سعيد قابيل، مديرا المهرجان، وعضوية كل من: الدكتورة هدى وصفي، الدكتور أبو الحسن سلام، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر والفنان حازم شبل».