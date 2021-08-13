شكرا لقرائتكم خبر عن أنا محظوظ.. محمد فراج يغازل زوجته بسنت شوقى برسالة وصور رومانسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غازل النجم محمد فراج، زوجته بسنت شوقى، بكلمات رومانسية، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ونشر صورًا لهما خلال حضورهما عقد قران وحفل زفاف النجمة نيللي كريم، مصحوبة بتعليق: "عينيها لهما مفردات خاصة بهما يا لها من لغة جميلة نتعلمها ..أنا محظوظ".



محمد فراج



محمد فراج ويسنت شوقي

فيما شاركت بسنت عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام"، فيديو يظهر إطلالتهما في حفل الزفاف قبل وبعد التحضير ووضع الميكب.



فراج وبسنت

وكان عقد قران الفنانين محمد فراج وبسنت شوقي، فى شهر يونيو الماضى، شغل اهتمام الوسط الفني ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بما شهده من ابتكار طريقة جديدة وقت دخولهم الفرح، وعدم اللجوء للطريقة التقليدية، حيث قام الفنان محمد فراج بعد كتب الكتاب، باصطحاب زوجته بسنت شوقى، للحفلة على دراجة يقودها وتجلس بسنت أمامه بالفستان الأبيض، بدلا من الدخول مشيا على الأقدام أو الدخول بالزفة التقليدية.

وحينها، حرص الفنان محمد فراج، على مشاركة جمهوره ومتابعيه لقطات فيديو وصور من حفل زفافه على بسنت شوقي، على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، الذي أقيم وسط عدد من أصدقائهم والمقربين لهم من الوسط الفني، بعد قصة حب دامت لعدة سنوات.