بالفيديو| محمد ثروت: "موسى" شكل جديد على السينما.. وأنا تاجر عربيات في "تماسيح النيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب الفنان محمد ثروت عن إعجابه بفيلم "موسى" للمخرج بيتر ميمي، والذي تم طرحه في دور العرض السينمائي يوم الأربعاء الماضي 11 أغسطس.

وأضاف ثروت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بيتر ميمي عامل شغل حلو، وكريم محمود عبدالعزيز بيقدم شخصية جديدة عليه، وأستاذ إياد نصار أستاذ كبير، ويا رب الفيلم يكسر الدنيا"، لافتًا أن ارتباط الناس بـ"روبوت" أمر جديد على السينما وعلى الجمهور.

"موسى" تأليف وإخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، أسماء أبو اليزيد، إياد نصار، صلاح عبدالله، صبري فواز، سارة الشامي.

من ناحية أخرى، انتهى ثروت من تصوير دوره في فيلم "تماسيح النيل" مع المخرج سامح عبدالعزيز، وعنه يقول "أجسد دور تاجر عربيات مستعملة، ويشارك في العمل كوكبة فنية كبيرة، مبسوط بمشاركتي معاهم، منهم: خاطر وحمدي الميرغني وخالد الصاوي وسوزان نجم الدين وهنادي مهنا وبدرية طلبة وويزو".