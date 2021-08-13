في ذكرى وفاته.. قصة أول حب في حياة سمير الإسكندراني لـ يولندا الإيطالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يحل اليوم الجمعة 13 أغسطس، الذكرى الأولى لوفاة الفنان سمير الإسكندراني، الذي وافته المنية عن عُمر ناهز الـ 82 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ونرصد قصة حب سمير الإسكندراني مع يولندا في السطور التالية:

قال سمير ببرنامج "ساعة صفا": "عندما انتقلت لشارع عبدالعزيز الذي أصبح اليوم شارع تجاري، المجتمع اللي رحنا فيه كان طاليان وفرنساويين وألمان.. البنت يولندا كانت تسكن في الدور اللي فوق مننا في العمارة اللي أمامنا، وكنا نبص لبعض ووشنا يحمر إحنا الإتنين، وأقول لأمي يا ماما أنا نفسي اتجوز البت يولندا، ترد عليا (خلص الثانوية العامة وأنا أجوزهالك، وخلصت الثانوية ومجوزتهانيش)".

وتابع: "بسبب يولندا أحببت اللغة الإيطالية، واتعلمت عشان خاطرها هذه اللغة، ودخلت كلية الفنون الجميلة وكان فيه دكتور بيدينا اسمه طه فوزي، وحس إني جوايا يولندا فقالي تعالالي بمدرسة بولاق، ولا زالت حتى الآن المدرسة الإيطالية بمنطقة الإسعاف برمسيس، وروحت، وبعد مرور 6 أشهر هزمت ألف شخص، وطلعت الأول عليهم كلهم".

وأوضح: "تفوقت في الدروس الإيطالية ونجحت في الحصول على منحة دراسية لمدة 3 شهور في مدينة بيروجيا الإيطالية لدراسة الأدب واللغة الإيطالية".

واستكمل: "بعد ما رجعت من إيطاليا، وقبل ما أطلع بيتنا، روحت لـ سنيورا كاجيني أم يولندا، ولما سألتها عنها، ردت عليا بأنها هربت مع أورلاندو وتزوجا في إيطاليا، وهو ابن عمها وكان يعمل صبي كوافير.. وراحت يولندا وبقي لي اللغة الإيطالية والأدب الإيطالي".

وأضاف: "بعد مرور سنتين، وأنا في روما، لقيت أورلاندو ويولندا ومعهما ولد وهي حامل في طفل آخر، ولما قابلتهما، فوجئت بتغير كبير في ملامحها".