هند صبري تحتفل بعيد المرأة التونسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة هند صبري، متابعيها وجمهورها، احتفالها بعيد المرأة التونسية الذي يوافق اليوم الجمعة 13 أغسطس.

وكتبت هند، عبر حسابها على إنستجرام: "كل عام والمرأة التونسية تتباهى بإنجازاتها وبمكاسبها، وكل عام ونحن الحصن والقلعة الشامخة.. عيد المرأة التونسية".

وتحتفل المرأة في تونس بعيدها يوم 13 أغسطس من كل عام، وهو التاريخ الذي يوافق ذكرى تبني مجلة الأحوال الشخصية قوانين للأسرة تحوي تغييرات جوهرية تصب جميعها في صالح المرأة، سواء الفتيات منها أو النساء.

يذكر أن آخر أعمال هند صبري مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة النجوم: أحمد عز، وهشام سليم، وصلاح عبدالله، وماجدة زكي، ونضال الشافعي، وندا موسى، ومايان السيد، وخالد أنور، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.