"إيزيس لمسرح المرأة" يكرم نجمات أثروا الحركة المسرحية.. الدورة مُهداة لفتحية العسال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يكرم مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في دورته التأسيسية المقرر عقدها في الفترة من 15 وحتى 21 سبتمبر المقبل، عدد من الشخصيات النسائية التي أثرت الحركة المسرحية في مصر والوطن العربي.

قالت الممثلة والمخرجة عبير لطفي رئيسة المهرجان إن هذه الدورة مُهداة لاسم الكاتبة الراحلة فتحية العسال، كما يكرم المهرجان اسم الفنانة الكبيرة الراحلة شويكار باعتبارها من أهم النجمات اللاتي حققن نجاحا كبيرا على خشبة المسرح، والمخرجة والممثلة اللبنانية الكبيرة نضال الأشقر مؤسسة مسرح المدينة، ود. هدى وصفى مؤسسة والرئيسة الأسبق لمركز الهناجر للفنون، والمخرجة عفت يحيى مؤسسة فرقة القافلة للمسرح المستقل، وأستاذة الإلقاء والممثلة القديرة د.نجاة علي، واسم الملحنة والمخرجة الراحلة إيمان صلاح الدين.

وأكدت أن هذه الدورة التأسيسية تحمل اسم فتحية العسال لأنها تعتبر الملهمة لفكرة المهرجان، ولو كانت بيننا الآن بالتأكيد كانت ستساند فكرة مهرجان من هذا النوع لاهتمامها بالقضايا الاجتماعية والسياسية وقضايا المرأة بشكل خاص في مؤلفاتها وأعمالها الأدبية، ومنها "هي والمستحيل" و"سجن النساء" و"نساء بلا أقنعة" و"ليلة الحنة" وغيرها، و أقل تكريم لها هو أن تحمل هذه الدورة اسمها.

وقالت المخرجة عبير إن علاقة الفنانة الكبيرة شويكار بالمسرح بدأت بمسرحية "السكرتير الفني" وجمعتها أيضا بالفنان الراحل فؤاد المهندس شريك النجاح على خشبة المسرح، والذي قدمت معه كل أعمالها المسرحية تقريبا وأعادت المسرح الكوميدي للساحة بقوة في ذلك الوقت، ومن بينها "أنا هو وهي" و"سيدتي الجميلة" و"أنا فين وأنت فين" و"إنها حقا عائلة محترمة" و"حواء الساعة ١٢"، وتجولت بعروضها مع فرقة مسرح التليفزيون في أغلب محافظات مصر ومنها الصعيد.

وأشارت إلى أن الفنانة الكبيرة نضال الأشقر ممثلة ومخرجة وكاتبة مسرحية لبنانية أسست مسرح المدينة في 1994 ليكون منصة حرة منفتحة على العالم العربي والغربي، ولاتزال أبواب المسرح مفتوحة حتى الآن على الرغم من الظروف القاسية التي يمر بها لبنان حاليا، وحازت على أرفع الجوائز والأوسمة ومنها وسام الاستحقاق ووسام الأرز الوطني اللبناني بالإضافة إلى وسام الآداب والفنون برتبة فارس من فرنسا.

وقالت الكاتبة رشا عبدالمنعم مديرة المهرجان عن د. هدى وصفى أستاذة الأدب الفرنسي أنها من أهم الشخصيات التي أثرت في الحركة المسرحية سواء بكتاباتها أو المناصب التي تولتها، ومنها مدير المسرح القومي ومدير مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في عام 1990، ولكن المرحلة الأهم هي توليها إدارة مركز الهناجر للفنون منذ بداية تأسيسه ولأكثر من 20 عاما قدمت فيها مجموعة من التجارب المسرحية المتميزة، واستضافت أهم صناع المسرح في العالم، وساندت تيار المسرح المصري المستقل ودعمت تجاربه.

وأكدت أن المخرجة عفت يحيى من الفاعلين في حركة المسرح المستقل منذ بدايتها في فترة التسعينيات، وأسست فرقة القافلة وقدمت معها عدد من المسرحيات الناجحة التي تناقش قضايا المرأة وتعبر عن صوتها ومنها فيرجينيا وذاكرة المياه وصحراوية، أما نجاة علي فهي من أهم أساتذة الإلقاء التمثيلي في مصر والوطن العربي وتخرج على يدها أجيال من الممثلين البارزين، مضيفة أن المهرجان يكرم أيضا اسم الراحلة إيمان صلاح الدين باعتبارها من المؤسسين لمجموعة أنا الحكاية التي تهتم بخلق صوت نسائي جديد وتحطيم الصور النمطية من خلال القصص والحكايات.

يذكر أن الفنانة سوسن بدر هي الرئيس الشرفية للمهرجان، ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والسياحة وهيئة تنشيط السياحة ومحافظة القاهرة وجمعية يهمني الإنسان وعدد من المراكز الثقافية الأجنبية.