"مالمو للسينما العربية" يستأنف نشاطه عقب انتهاء إجازة الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن القائمون على مهرجان مالمو للسينما العربية، أن من المقرر عقب انتهاء إجازة الصيف، أن يعود فريق عمل المهرجان لاستئناف جدول أعماله المليء بالفعاليات لخريف 2021.

وفي بيان صحفي رحب المهرجان بانضمام عضو جديد للفريق وهي سارة لوندغرين، التي ستعمل كمنسقة للمهرجان.

وجاء في البيان "على قائمة أعمال المهرجان العديد من الفعاليات المثيرة التي ينتظرها الجمهور من عام إلى عام، فالمهرجان سيعيد إطلاق مشروع مهرجان مالمو للسينما العربية في سكونة، ليقدم من خلاله عروض أفلام مجانية للمكتبات العامة والمدارس في جميع أنحاء مقاطعة سكونة".

وكجزء من برنامج "ليالٍ عربية" سيشاهد جمهور مالمو أفلام مختلفة مختارة من الدورات الماضية للمهرجان، تبدأ مع السينما الفلسطينية وفيلم "200 متر" لأمين نايفة في 28 أغسطس في سينما بانورا.

أيام سينما المرأة العربية وجولة مهرجان مالمو للسينما العربية تعود لتعقد هذه السنة بعد أن غابت مؤقتاً بسبب جائحة كورونا، وستقام في مالمو بالتوازي مع انعقادها في هيلسينبورج، لينطلق بعدها فريق المهرجان في جولة سينمائية في أنحاء السويد تبدأ من مدينة لوليو مروراً بيوتوبوري انتهاءً بستوكهولم، كل تلك النشاطات تقام خلال شهر أكتوبر.

كما وستُعقد ورشة عمل نقاد بلا حدود هذا الخريف -خلال انعقاد أيام سينما المرأة العربية- بعد تأجيلها لعامين تقريباً بسبب جائحة كورونا، إذ يشارك مجموعة من النقاد السينمائيين من الشرق الأوسط ودول الشمال العمل معًا لتبادل المعرفة والأفكار.