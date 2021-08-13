بالفيديو| حسن أبو الروس لـ"الخليج 365": جرافيك "موسى" مبهر.. وأتمنى العمل مع بيتر ميمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص الفنان حسن أبو الروس، على تهنئة صنّاع فيلم "موسى"، والذي استقبلته دور العرض السينمائي الأربعاء الماضي، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وقال أبو الروس، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بقول ألف ألف مبروك وجامدة جدا فكرة عمل فيلم فيه روبوت، تحفة زي هوليوود بالظبط، والجرافيك مبهر"، لافتا أنه يتمنى العمل مع المخرج بيتر ميمي "دكتور بيتر صورته مبهرة والأكشن بتاعه يتقارن بأفلام عالمية أتمنى اشتغل معاه".

"موسى" تأليف وإخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، صبري فواز، صلاح عبدالله، سارة الشامي.

وعما إذا كان هناك جديد بشأن الجزء الثاني من مسلسل "بـ100 وش"، أو عن الفيلم، أوضح "الموضوع مع شركة العدل جروب لسه بيقرروا، بس إن شاء الله هيكون فيه جزء تاني من المسلسل وفيلم".

"بـ100 وش" إخراج كاملة أبو ذكري، بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، دنيا ماهر، سلوى محمد علي، شريف دسوقي، حنان يوسف، مصطفى درويش، وعُرض الجزء الأول في رمضان 2020.