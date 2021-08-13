"كان أب"..أول تعليق لأشرف عبدالباقي بعد وفاة مدير فرقة "مسرح مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعى الفنان أشرف عبدالباقي، مدير فرقة مسرح مصر حسن نجيب، الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة.

ونشر عبدالباقي، صورة للراحل عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "البقاء لله.. توفي اليوم الأستاذ حسن نجيب مدير الفرقة.. كان أب لينا كلنا من وقت ما بدأنا مسرح.. ربنا يرحمه ويغفر له.. دعواتكم".

وتعرض قناة "MBC مصر"، اليوم الجمعة في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "غفير في بيتي".

مسرحية "غفير في بيتي"، تدور أحداثها في إطار كوميدي حول شاب يتقدم لخطبة فتاة وهو لا يمتلك أي شيء، وفي الوقت ذاته يحاول بعض اللصوص الإختباء في شقة خطيبته مما يسبب الكثير من المشاكل في إطار كوميدي ساخر يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.