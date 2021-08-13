نُقل للمستشفى.. تطورات الحالة الصحية للفنان مجدي صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تعرض الفنان مجدي صبحي شقيق الفنان محمد صبحي؛ لأزمة صحية مساء أمس الخميس، ونُقل على إثرها لأحد المستشفيات.

وقال صبحي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه شعر أمس بحالة من الألم نتيجة ارتفاع نسبة السكر التي أدت إلى عدة اضطرابات في جسده؛ ليتم نقله لأحد المستشفيات.

وتابع، الطبيب المعالج له أبلغه بضرورة تواجده في المستشفى لمدة 3 أو 4 أيام حتى عودة نسبة السكر إلى معدله الطبيعي مرة أخرى.

وأضاف، أن حالته الصحية في تحسن، طالبًا الدعاء من الجميع له بالصحة.

مجدي صبحي من مواليد 18 سبتمبر 1959، وهو خريج معهد الفنون المسرحية، اشتهر بمشاركته لأخيه الأكبر الفنان محمد صبحي في أعماله سواء في:

التليفزيون مثل: "يوميات ونيس، فارس بلا جواد، وأنا وهؤلاء".

أو في المسرح مثل: "كارمن، لعبة الست، وماما أمريكا".

كما شارك في أعمال فنية أخرى بعيدًا عن عمله مع أخيه مثل: مسلسل: "التوأم"، فيلم: "بلطية العايمة"، مسرحية: "حباك عوضين تامر" وغيرها.