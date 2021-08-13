الغموض يسيطر على الملصق الدعائي الخاص بفيلم "الكاهن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلق صنّاع فيلم "الكاهن"، البوستر التشويقي للعمل، والذي سيطر عليه الغموض، إذ غاب عنه نجوم العمل، وظهر عليه إنسان يرتدي عباءة سوداء تغطي من رأسه حتى قدميه، ويضع على وجهه قناعا ذهبيا.

من جانبه، قال مصدر في الشركة المنتجة، إن كل ما تردد حول قصة الفيلم في المواقع الإخبارية غير صحيح، موضحا أن محتوى الفيلم مفاجأة وجديد تماما على السينما المصرية، على أن يتم قريبا تحديد موعد طرحه بدور العرض.

"الكاهن" من بطولة حسين فهمي ومحمود حميدة وجمال سليمان، وفتحي عبدالوهاب، وإياد نصار، ودرة، ومحسن محيي الدين، وعدد آخر من الفنانين. ومن إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير، إنتاج شركة add dimension بالشراكة مع Cine pro وسينرجي فيلمز.