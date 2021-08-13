تحركات ضد الطبيب المعالج للفنانة ياسمين عبد العزيز

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

قالت مصادر لصحيفة “الوطن” إن تحقيقا داخليا يجرى حاليا في المستشفى الذي أجريت به العملية للفنانة ياسمين عبد العزيز لمعرفة ما إذا كان هناك خطأ طبي حدث خلال العملية أم لا.

وأكدت المصادر أن الجراح الذي أجرى العملية، مشهود له بالكفاءة، لكن الأمر يخضع لمراقبة ومراجعة، حرصا على التأكد من كل شيء، موضحًا أن غالبية الأساتذة من الأطباء ليسوا من العاملين في المستشفى، وإنما يصنفون على أنهم من الأطباء الزائرين الذين يتعاملون مع المستشفى، فيما يكون دور المستشفى تقديم الرعاية الطبية فقط.

كما أكدت المصادر أن ذلك هو نهج كافة المستشفيات الخاصة، موضحة أن هناك لجانا في كافة المستشفيات تدقق في مدى كفاءة هؤلاء الأساتذة لاعتمادهم في جدول الأساتذة المتعاملين في المستشفى والاستغناء عن غير الأكفاء.

وتوعد الفنان أحمد العوضي، زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز، في تدوينة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أمس، من تسبب في تدهور الحالة الصحية لزوجته بالحساب بالقانون، مستخدما تعبيرات “تسيب وإهمال وتخاذل وتراخي” في وصف ما جرى في العملية.

وسافرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، الثلاثاء، إلى سويسرا التي أجرت بها عملية قيصرية منذ 10 سنوات، لاستكمال رحلتها العلاجية.

وقالت مصادر إن الفنانة ياسمين عبد العزيز، تحتاج حاليا لعملية تعديل مسار، على حد تعبير المصادر، نتيجة للثقب الذي حدث في القولون خلال العملية، التي وصفها الأطباء بالمعقدة.