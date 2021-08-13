النائب العام المصري يصدر قرارا ضد قتلة “فتاة المول”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

افادت صحيفة “الوطن” بان النائب العام المصري حمادة الصاوي امر بإحالة فتاة وبالغ وطفل محبوسين إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبتهم في قضية قتل “فتاة المول”.

وقال النائب العام في بيان له: “إذ بيتوا النية، وعقدوا العزم على إزهاق روحها منذ شهرين، ووضعوا لذلك مخططًا أعدوا فيه أسلحة بيضاء وأقراصًا مُنوِّمة وأدوات أخرى، واستغلت المتهمة علاقة صداقتها بالمجني عليها فالتقتها بدعوى زيارتها، وما إن اختلت بها حتى استدعت المتهميْنِ الآخريْنِ فكمَّم أحدُهما فاها، وضربها على رأسها، وأطبق الآخر على عنقها، بينما كالتِ المتهمة ركلاتٍ عدة إلى رأسها حتى فاضت روحها، ثم انهالت عليها بطعنات بسلاح أبيض في أماكن متفرقة من جسدها، ارتكبوا كلَّ ذلك قاصدِين قتْلَها وإزهاق رُوحها بما أحدثوه بها من إصابات”.

أضاف أن “تلك الجنائية ارتبطت بجنحة سرقة، إذ إنهم في ذات الزمان والمكان، سرقوا من المجني عليها حليا ذهبية ومبالغَ مالية وهاتفا محمولا ومنقولات أخرى، خلال حيازتهم ما كان معهم من أسلحة بيضاء، فضلا عن محاولة اثنين من المتهمين إخفاء معالم جريمتهم، بإتلافهما آلة مراقبة كانت مُثبتةً بمحل الواقعة”.

وكانت النيابة العامة، تلقت يوم الثالث من شهر أغسطس الجاري، إخطارا بالعثور على جثمان المجني عليها داخل إحدى العيادات الطبية بمركز تجاري بكفر الدوار، كانت تعمل بها، فانتقلت لمناظرته وتبينت ما به من إصابات.

وتوصلت تحقيقات النيابة العامة إلى ارتباط المتهمة بعلاقة صداقة بالمجني عليها منذ أربع سنوات، تخللها مشاركتهما العمل بالعيادة، ثم على إثر خلافات بينهما -لتميز المجني عليها عن المتهمة في العمل، وسوء وتدهور علاقتهما- نَوتِ المتهمة الانتقام منها بقتلها، فأوهمت أحد المتهمين في يونيو الماضي، بسرقة المجني عليها مصوغات ذهبية ومبالغَ مالية منها واتفقت معه لذلك على قتلها.