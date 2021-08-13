شكرا لقرائتكم خبر عن كيت وينسلت تنفى الإعداد لجزء ثانٍ من Mare of Easttown بعد نجاح موسمه الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد انتهاء تصوير مسلسل Mare of Easttown كموسم محدود من سبع حلقات، فإن النجاح الحاسم للعرض طرح التساؤلات على النجمة كيت وينسلت، حول إمكانية وجود المزيد من الحلقات للمسلسل الناجح، وبدورها تحدثت الممثلة البالغة من العمر 45 عامًا، حول إمكانية تصوير موسم جديد من العمل الدرامى، فى مقابلة افتراضية مع برنامج Entertainment Weekly

وأوضحت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، أنه لا توجد خطط على الإطلاق للقيام بموسم آخر، لكن بعد رد الفعل الهائل من المعجبين، ظهرت المناقشات ومطالبات الجمهور حول إمكانية عمل موسم ثان.

وقالت كيت وينسلت، "في نهاية التصوير الذي كان مثل الجحيم المقدس، كان لا يمكننا فعل ذلك مرة أخرى.. وإذا طرحت HBO فكرة الموسم الثانى، كان علينا جميعًا أن نقول لا على الإطلاق"، وأضاف وينسلت "كان هناك حديث، مثل، هل يمكن أن يكون هناك جزء ثاني؟ خاصة عندما حظي العرض بمثل هذه الردود الجيدة".

مسلسل Mare of Easttown، من بطولة كيت وينسلت، جوليان نيكولسون، جان سمارت، أنجوري رايس، إيفان بيترز، كايلي سبايني، ديفيد دينمان، جون دوجلاس طومسون، باتريك مورني، بن مايلز، جيمس مكاردل، سوزي بيكون، جو تيبيت، نيل هوف.

وتلعب كيت وينسلت دور ماري شيهان، شرطية من ولاية بنسلفانيا تحقق في جريمة قتل محلية بينما تحاول أن تنقذ حياتها من الانهيار، وكان قد طرح الموسم الأول من مسلسل Mare of Easttown، في 18 أبريل الماضى، وتكون من 7 حلقات، طرحت آخر حلقاته في 30 مايو الماضى.