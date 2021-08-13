شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن الحالة الصحية للفنان مجدى صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحسنت الحالة الصحية للفنان مجدى صبحي منذ قليل كما صرح لـ"الخليج 365" شقيقه جمال صبحي قائلاً: الحمد لله استقرت حالة شقيقي وهو حاليًا في أحد المستشفيات الخاصة بالدقي وقد انخفض مستوى السكر لمستوى معقول بعد أن كان قد ارتفع بشدة ليلة أمس.

كان الفنان مجدى صبحى، قد أعلن اعتزاله منذ فترة عبر حسابه على "فيس بوك"، وكتب: "أصدقائى زملائى بعد تفكير بهدوء وتركيز كثير قررت اعتزال الفن نهائيا بعد احترافى له على مدى 40 عاما قدمت فيه أعمالا محترمة سيذكرها تاريخ الفن المحترم، وكان آخرها مسرحية سيرة حب، أشكر أساتذتى بالمعهد العالى للفنون المسرحية، الذين وقفوا بجانبى على مدار 40 عاما فن محترم".

ولكنه بعدها تراجع عن قرار الاعتزال وأعلن عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، عن تراجعه قائلا: "الحمد لله عودة الفنان القدير المتميز جدا مجدي صبحي إلى جمهوره وفنه مرة أخرى وانتظرونا قريبا في عمل فني كبير".