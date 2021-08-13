شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة غزل بين حماقى وإليسا بسبب أغنيته الأخيرة "لو هتسيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب محمد حماقى أغنية "لو هتسيب" والتى تعد ثانى أغنيات ألبومه الجديد "يا فاتنى"، أمس الخميس عبر يوتيوب، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر طارق مدكور، وهي أغنية رومانسية درامية، وأشاد بها الجمهور وحققت أكثر من مليون مشاهده فى أقل من 24 ساعة من طرحها على يوتيوب.

وكتبت إليسا لحماقي عبر حسابها تويتر مهنئة إياه على الأغنية: "مبروك حبيب قلبي، أغنيتك الجديدة هي إدماني"، ليرد عليها "شكرا حياتي، أنتِ إدماني".





وتقول كلمات الأغنية "ولو هتسيب حبيبى وأنت ماشى خُد معاك حكايات..وخُد مواضيعنا والذكرى اللى عيشناها..ونِبقى إرتاحنا والأوجاع قسمنها بلا متاهه ..حبيبى وأنت ماشى خُد معاك حكايات..وخُد مواضيعنا والذكرى اللى عيشناها..ونِبقى إرتاحنا والأوجاع قسمنها ..قفلناها..ولو حاتسيب..موافقك عادى بس ..تسيبنى بـ شروط..ماتتعبنيش ..كأنك ناوى على موتى..وبدِل قلبى ده بقلبك وبعدها غيب..عايزنى ياحبيبى أخلى بالى من مين؟..أخلي بالى من نفسى اللى سايبانى ورايحه وراك عشان مالهاش حبيب تانى..ده أنا ح أعاند، عايزنى ياحبيبى أخلى بالى من مين؟، أخلى من نفسى وليه يعنى؟، وبتقولهالى وانت خلاص مودعنى، طب إقنعنى".

وكان حماقي قد طرح منذ أيام أغنية "زيها مين"، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع توما، وهى إحدى أغانى ألبوم "يافتنى" أيضا.