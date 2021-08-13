كاميرون دياز تكشف أسباب اعتزالها التمثيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت كاميرون دياز عن أسباب قرارها باعتزال التمثيل، قائلة إن مسيرتها المهنية على الشاشة كانت تمنعها من إدارة جوانب أخرى من حياتها.

وكانت الممثلة الأمريكية البالغة 48 عاما إحدى النجمات الأكثر حصولا على تمويل في هذه الصناعة، واشتهرت بأفلام مثل "ذير إز سامثينج أباوت ماري" و"تشارليز أنجيلز" و"ذا هوليداي".

وكان فيلمها الأخير هو "آني" الذي تم عرضه عام 2014، حيث لعبت دور هانيجان.

وقالت في حديثها مع الممثل الكوميدي كيفن هارت في برنامجه الحواري الجديد "هارت تو هارت": "عندما تفعل شيئًا على مستوى عالٍ حقا لفترة طويلة من الزمن، عندما تكون الشخص الذي يقدم شيئا واحدا، فأنت الشخص الذي يظهر على الشاشة، ويجب أن يتم تسليم جميع الجوانب غير الموجودة على الشاشة إلى أشخاص آخرين نوعا ما".

وأضافت أن هذا يشمل "أجزاء مختلفة من حياتي، منزلي وجميع الجوانب، فقط إدارة حياتي كإنسانة، لا كاميرون دياز الآلة".