محمد بن زايد يؤكد لـ"ميتسوتاكيس" تضامن الإمارات مع اليونان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية تضامن بلاده مع اليونان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، اليوم الجمعة.



كما أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، تضامن دولة الإمارات مع اليونان في مواجهة الظروف الصعبة التي تشهدها إثر الحرائق التي تجتاح عدداً من المناطق.

بدوره، أعرب رئيس وزراء اليونان عن شكره للدعم الذي تواصل دولة الإمارات تقديمه إلى اليونان ومساعدة المتأثرين من حرائق الغابات وتوفير احتياجاتهم الضرورية، إضافة إلى مساهمتها في إخماد الحرائق التي تشهدها عدد من مناطق اليونان.

كما جرى خلال الاتصال بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها.

وتمكنت فرق الإطفاء اليونانية من "السيطرة" على الحرائق التي دمرت منذ نهاية يوليو/تموز أكثر من مئة ألف هكتار.



وقال متحدث باسم فرق الإطفاء لوكالة "فرانس برس": "منذ أمس (الخميس) لم تعد هناك جبهة نشطة رئيسية بل جيوب متناثرة، بفضل هطول أمطار في مناطق عدّة وانخفاض درجات الحرارة".

وما زالت فرق الإطفاء المنتشرة بالمئات، مع التعزيزات الأجنبية، في حالة تأهب لمواجهة مخاطر عودة النيران في جزيرة "إيفيا" الأشد تضرراً من الحرائق، وفي منطقة أركاديا بشبه جزيرة بيلوبونيز، وفق المصدر ذاته.

ومن المتوقع أن تهب رياح شديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، من شأنها أن تسرّع انتشار حرائق محتملة.

وأتت النيران منذ 27 يوليو/تموز على مئات المنازل ومؤسسات صغيرة في جزيرة إيفيا، على بعد مئتي كيلومتر شمال شرق أثينا، واجتاحت كذلك جزءاً من بيلوبونيز وضواحي أثينا الكبرى.

وخلّفت الحرائق التي اندلعت منذ مطلع أغسطس/آب، جراء درجات حرارة مرتفعة، أضراراً بيئية كبرى.

وتحدّث رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس عن كارثة بيئية غير مسبوقة ربطها بشكل مباشر بالتغير المناخي.

وتواصل الإمارات تقديم مساعداتها إلى المتأثرين من حرائق الغابات في اليونان وتعزيز الحماية للمدنيين وتوفير احتياجاتهم الضرورية إضافة إلى مساهمتها في إخماد الحرائق.

وغادرت الإمارات، صباح الخميس، إلى العاصمة اليونانية أثينا، الطائرة الثانية ضمن الجسر الجوي الذي تسيره الإمارات عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر والتي تحمل على متنها كميات كبيرة من المواد الغذائية والصحية ومكملات غذائية للأطفال ومواد مكافحة الحرائق من ملابس إطفاء ومضخات وخراطيم مياه وملحقاتها.