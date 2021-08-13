ميركل تبدأ زيارة وداعية لموسكو الجمعة المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة الألمانية، الجمعة، عن زيارة وداعية للمستشارة أنجيلا ميركل إلى موسكو، نهاية الأسبوع المقبل.

وتستعد ميركل للخروج من السلطة طواعية بعد إجراء الانتخابات التشريعية في سبتمبر/ أيلول المقبل، وتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.



وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت اليوم. "المستشارة أنجيلا ميركل (CDU) تسافر إلى موسكو يوم الجمعة المقبل".

وتابع في تصريحات للصحفيين في برلين "تفاصيل برنامج الزيارة ستعلن في وقت لاحق".

وأضاف زايبرت عندما سئل عن فلاديمير بوتين: "من الواضح أن المستشارة ستلتقي بالرئيس الروسي".

وبعد زيارة موسكو، تخطط المستشارة الألمانية أيضًا للقيام بزيارة رسمية لأوكرانيا يوم الأحد.

وبحسب المتحدث، من المقرر الإعلان عن تفاصيل هذه الزيارة في الأسبوع المقبل.