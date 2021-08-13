قراصنة يهاجمون سفينة قبالة سواحل الصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت هيئة ملاحية بريطانية أن قراصنة هاجموا سفينة قبالة سواحل الصومال، مؤكدة على سلامة السفينة والطاقم.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية على موقعها الإلكتروني الجمعة، إن الواقعة حدثت على بعد 100 ميل بحري (185 كيلومترا) شمال شرقي مقديشو، دون ذكر المزيد من التفاصيل.



ونظرا لكثرة عمليات تهديد الملاحة البحرية، عقد مجلس الأمن الدولي مؤخرا، جلسة وناقش هذه التهديدات، داعيا جميع الدول إلى تسوية خلافاتها بشأن الأمن البحري، الذي يشهد هجمات غير مسبوقة في أنحاء متفرقة من العالم.

وقالت مديرة مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، إن الأمم المتحدة تدعم جميع المبادرات التي تهدف لتنظيم وضمان أمن الملاحة البحرية.

وأضافت أن تطوير الملاحة البحرية لن يمر دون ضمان أمنها، معتبرة أن القرصنة الدولية تشكل تهديدا للأمن البحري.

وشهدت جلسة مجلس الأمن التي عقدت لمناقشة قضية أمن الملاحة البحرية، اتهامات لإيران بالمسؤولية عن الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان وبحر العرب، ودعوات لمواجهة القرصنة.