شكرا لقرائتكم خبر عن دور جديد أم مجرد هواية.. رامى مالك يواصل دروس التنس داخل لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الممثل العالمى ذو الأصول المصرية رامى مالك تدريباته في لعبة التنس، مثلما كشف موقع ديلى ميل خلال تقرير أكدوا فيه أن مالك يركز حاليًا على أمر واحد داخل لوس أنجلوس، وهو التدريبات على لعبة التنس، وأشار التقرير إلى أنه خلال أقل من أسبوع رصدته أعين مصورى الباباراتزى أثناء الذهاب لدروس اللعبة الشهيرة.



رامى مالك والتنس

وأضاف التقرير أن الأمر إلى الآن لا يتعلق بالاستعداد لدور معين سيظهر به خلال الآونة المقبلة، وإنما الأمر برمته يرجع لحالته المزاجية فيحاول تعلم أمر جديد، في حين أشار التقرير أيضًا إلى أن نجم مثل رامى مالك قد يكون يتكتم على مشروع سينمائى مقبل له علاقة بعالم التنس، وربما تكشف عنه الأيام المقبلة.