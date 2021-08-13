شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لـ نيللى كريم وزوجها هشام عاشور بإطلالة بسيطة بعد عقد قرانهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة نيللي كريم مع زوجها بطل الإسكواش السابق هشام عاشور، في أول صورة لهما منذ عقد قرانهما، أول أمس الأربعاء، حيث نشر عاشور صورة لهما عبر خاصية ستوري بحسابه بموقع "إنستجرام"، وظهرا فيها بإطلالة بسيطة، وذلك بعد توجيههما الشكر لكل من حضر حفل الزفاف وجعله يوم مميز بالنسبة لهما.



هشام عاشور

وفى أول تعليق لنيللي كريم بعد عقد قرانها، قالت: "أود أن نشكر الجميع على جعل هذا اليوم خاصًا وفريدًا.. وشكرا لكل التمنيات الدافئة والرائعة التي كانت في حفل الزفاف"، ونالت الصورة فور نشرها الكثير من الإعجاب.

وكانت الفنانة هالة صدقى، دافعت عن الفنانة نيللى كريم، بعد إقامة حفل عقد قرانها وزفافها، ، الذى جاء بعد عدة أيام من وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، مشيرة إلى أن نيللى لا تعرف الفنانة الراحلة أو ابنتيها إيمى ودنيا على المستوى الشخصى.



نيللى كريم وزوجها هشام عاشور

وردت هالة، على أحد متابعيها خلال تهنئتها للفنانة نيللى عبر حسابها على إنستجرام، الذى طلب من نيللى تأجيل الفرح، قائلا من خلال التعليقات: "لو استنوا كام يوم.. بنات دلال حيزعلو ميصحش"، لترد هالة: "نيللى لا تعرفهم على المستوى الشخصى ولا اتعاملت معاها ولا مع بناتها".

فيما علقت متابعة أخرى، قائلة: "إحنا من المغرب ومنعرفهومش شخصيا لكن حزنانين عليهم، كانت تخسر إيه لو استنت شهر دول.. اهرام من بلدها يا حسرة"، لترد هالة: "حضرتك ما تعرفيش ظروف الناس فبلاش تحكمى بسرعة".

وهنأت الفنانة هالة صدقى الفنانة نيللى كريم بعد عقد قرانها وزفافها على نجم الإسكواش السابق هشام عاشور، ونشرت صورة لهما من الفرح، عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "زى ما فى حياتنا أحزان فى كمان أفراح، بدعى من كل قلبى لصاحبتى وحبيبتى وزميلتى أجمل وأطيب قلب فى الدنيا بنجاحها فى أصعب التجارب وهى الزواج، يا رب يفرح قلبها وينجحهم ويوفقهم، مبروك يا أجمل نيللى.. وادعوا لهم بالتوفيق".