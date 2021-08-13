شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس يعلن وفاة مدير فرقة مسرح مصر: "هتوحشنا أوى يا عم حسن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان محمد أسامة "أوس أوس" وفاة مدير فرقة مسرح مصر، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "عم حسن مدير فرقة مسرح مصر توفى إلى رحمة الله.. الله يرحمك ويغفرلك ويصبرنا ويصبر كل حبايبك هتوحشنا أوى ياعم حسن.. وإنا لله وإنا اليه راجعون".



اوس اوس

من ناحية أخرى، يجمع الفنان أشرف عبد الباقى، نجوم "مسرح مصر" لأول مرة فى السينما من خلال فيلم "زومبى على جنبى"، وذلك بعد 7 سنوات اجتمعوا فيها على خشبة المسرح، حيث يضم الفنان من نجوم الفرقة كل من على ربيع وحمدى الميرغنى وكريم عفيفى، ويعمل فريق العمل على التحضيرات الأخيرة قبل بدء التصوير .

فيلم "زومبى على جنبى" تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكى، وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، أشرف عبد الباقى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، شيماء سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار كوميدى.

ويشهد الفيلم اجتماع على ربيع وحمدى الميرغنى للمرة الأولى أيضاً، بعدما تعاون على ربيع مع محمد عبد الرحمن فى فيلمى "الخطة العامية" الذى تم عرضه العام الماضى، و"خير بركة" الذى تم عرضه فى عام 2017، وتعاون ربيع مع مصطفى خاطر فى مسلسل "عمر ودياب" الذى عرض فى شهر رمضان قبل الماضى.