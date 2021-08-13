شكرا لقرائتكم خبر عن هادى الباجورى يكشف انتهاء تحضيره الجزء الثانى لفيلم "هيبتا.. المحاضرة الأخيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج هادى الباجورى عن انتهائه من تحضير الجزء الثانى من فيلم "هيبتا" – المناظرة الأخيرة، الذى نال جزؤه الأول نجاحًا كبيرًا وقت عرضه فى السينمات عام 2017، والذي أعلن - فى وقت سابق - عن ترشيح ماجد الكدوانى، وأسر ياسين، للانضمام لبطولة الجزء الثانى من الفيلم، وهو قصة محمد صادق، وسيناريو حوار محمد جلال ومحمد صادق.



فيلم هيبتا



هادي لباجوري

يشار إلى أن "هيبتا.. المحاضرة الأخيرة" من إخراج هادى الباجورى، وقام ببطولة الجزء الأول كل من عمرو يوسف، ماجد الكدوانى، أحمد بدير، أنوشكا، كندا علوش، محمد فراج، جميلة إسماعيل، هانى عادل، ياسمين رئيس، دينا الشربينى، أحمد داوود، أحمد مالك، وسلوى محمد على، وآخرين.

الفيلم مأخوذ عن الرواية التى حققت أعلى المبيعات، حيث اعتلت قوائم مبيعات الكتب فى مصر لعدة أسابيع، وصدر منها أكثر من 36 طبعة منذ إطلاقها فى 2014، وهو ما يُعد رقمًا قياسيًا فى مجال النشر الأدبى، والعمل من إخراج هادى الباجورى عن رواية محمد صادق، وقام بتحويل الرواية إلى نص سينمائى السيناريست وائل حمدى.

من ناحية أخري يستعد المخرج هادي الباجوري لعرض فيلمه قمر 14 بالسينمات، حيث انتهى فريق العمل من التصوير بشكل نهائى، ويتضمن الفيلم 5 حكايات مختلفة، وهم كالتالى: الحكاية الأولى، غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والتانية، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة، أحمد مالك، بيومى وبيومى، ومى الغيط، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران، إخراج هادى الباجورى.