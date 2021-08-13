شكرا لقرائتكم خبر عن شام الذهبى توجه رسالة رومانسية لخطيبها فى عيد ميلاده: توأم روحى وأفضل صديق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت شام الذهبى، ابنة النجمة السورية أصالة نصرى، بعيد ميلاد خطيبها أحمد هلال، حيث نشرت مجموعة صور تجمعهما عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "عيد ميلاد سعيد لعمود الفقرى.. أنت الرجل، والشريك، وتوأم روحى، وأفضل صديق أريد أن أحظى به إلى الأبد.. أنت تبرز أفضل ما لدى.. وأدعو الله أن أكون لك دائمًا، إلى ما لا نهاية وما بعدها.. الله يحفظنا يارب".

وكانت شام الذهبى، احتفلت بخطوبتها على "أحمد هلال"، شهر أبريل المتضي وسط أجواء عائلية، وقبل حفل الخطوبة الذى أقيم فى أجواء نيلية، ظهر "أحمد" جاثيا على ركبته يقدم خاتم الخطوبة لـ"شام الذهبى"، وبعد الحفل الذى أقيم فى المنزل وحضره عدد من الأهل والأصدقاء نشرت "شام" صورة لها مع خطيبها بعد ارتدائهما دبلة الخطوبة وعلقت عليها: "الله يحفظ كل القلوب المحبة" وتصدر الحفل اهتمامات منصات التواصل الاجتماعى.

أما أصالة نصرى فغنت فى الحفل أغنية "نسم علينا الهواء" للمطربة اللبنانية الكبيرة فيروز وطالبت جمهورها بالدعاء لـ"أحمد وشام" بأن "يعيشا حياة طيبة نقية خالية من كل أنواع الألم"، وتمنت الفرح والسعادة وتحقيق أحلام الفتيات والشباب.

وفى وقت سابق، نشرت شام، صورًا له مع خطيبها، قائلة: "أيتها القلوب الحاضرة.. ليس لكل أحد أن يكون محبوباً، لأن المحبوب يحتاج إلى صفات وفضائل، لا يرزقها كل إنسان، ولكن لكل أحد أن يأخذ نصيبه في الحب وينعم به، فإذا فاتك أيها القارئ العزيز أن تكون محبوباً، فلا يفتك يا عزيزى أن تكون محباً، ولتعلموا أنما الحب ما ثبت، اللهم نسألك الثبات.. أحمد وشام".