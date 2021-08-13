"إغلاق مؤقت"..شقيق ياسمين عبدالعزيز يُعلن ابتعاده عن "السوشيال ميديا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن إغلاق حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك" بشكل مؤقت.

وكتب وائل، عبر حسابه على "فيسبوك": "أنا هقفل الأكونت فترة.. وشكرًا على اهتمام الناس الفترة اللي فاتت ودعواتها".

وغادرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مطار القاهرة الدولي، الثلاثاء الماضي، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف؛ لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها يوليو الماضي.

وكشف مصدر مُقرب من الفنانة ياسمين عبدالعزيز لـ"الخليج 365"، خروجها من المستشفى بعدما تحسنت حالتها الصحية، مضيفا أن ياسمين وصلت منزلها يوم الجمعة 6 أغسطس، وأن وضعها الصحي بات أفضل، على أن تستكمل علاجها وفترة النقاهة في البيت.

كان الفنان أحمد العوضي، طلب من الجمهور، في 17 يوليو الماضي الدعاء لزوجته ياسمين عبدالعزيز، موضحا أنها في غرفة العمليات تجري جراحة لم يكشف عن تفاصيلها.

وقضت ياسمين فترة داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات قبل أن تتحسن حالتها، ويتم نقلها لمتابعة العلاج في غرفة عادية.