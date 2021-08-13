وسط غياب تام لأهل الوسط الفني.. تشييع جنازة محمد جبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهت منذ قليل مراسم دفن الفنان محمد جبريل، في مقابر أسرته بمنطقة حلوان، بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد أنس بن مالك بحلوان.

وشيع الجنازة عدد من أفراد أسرة جبريل وأصدقائه المقربين، فيما غاب عنها أهل الوسط الفني.

كانت عزة جبريل كريمة الفنان القدير الراحل محمد جبريل، كشفت سبب التغيير الطارئ للمسجد الذي كان من المقرر أن يُشيع منه جثمان والدها الراحل، حيث كان مقررا صلاة الجنازة على والدها بمسجد التوفيق بمنطقة حلوان، ولكن تم تغييره في صباح اليوم الجمعة، إلى مسجد أنس بن مالك.

وقالت ابنة محمد جبريل، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن أعمامها قرروا الصلاة على جثمان والدها بمسجد أنس بن مالك لقربه من المقابر، وأيضا وفاة والدها منذ ليلة أمس الخميس، بالإضافة إلى بُعد المسافة بين مسجد التوفيق والمقابر.

ورحل الفنان محمد جبريل، عن عالمنا، مساء أمس الخميس، عن عمر ناهز الـ 76 عامًا.

وقالت ابنته عزة، في تصريحات سابقة لمصراوي، إن والدها كان يشكو منذ شهرين ونصف من التعب والآلام الشديدة، ليتم بعدها نقله إلى أحد المستشفيات، ليخبره الطبيب المعالج بأنه مصاب بالسرطان وفي مراحله الأخيرة.

وأوضحت، أن والدها توفي أثناء تواجده في العناية المركزة، مشيرة إلى أن نقابة المهن التمثيلية والنقيب الدكتور أشرف زكي والفنانة نهال عنبر كانا يتابعان معها حالة والدها الصحية أولا بأول منذ دخوله مستشفى الزهراء بمنطقة السادس من أكتوبر.

فيما كانت آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل "باب الخلق" عام 2012 بطولة الفنان الكبير الراحل محمود عبدالعزيز.