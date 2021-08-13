محمود قابيل: "وفاة رجاء الجداوي وسمير غانم أثرت فيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان محمود قابيل، عن تأثره الشديد برحيل الفنانة رجاء الجداوي والفنان سمير غانم.

وقال قابيل، ببرنامج "أسرار النجوم": "طول الفترة اللي فاتت كنت منعزل، لأن حكاية رجاء الجداوي أثرت فيا وبعدها وفاة سمير غانم، خاصة أن له معزة خاصة في قلبي".

وأضاف: "ليس لديا أي أعمال جديدة ولا عُرض عليّ، ولكن أشاهد الكثير من الأفلام، وأقرأ، وأستمتع بالحياة، وأتمرن كل يوم سباحة في النادي، وأتابع مع أولادي في أمريكا كل يوم، ونتكلم على Zoom، وأقضي وقتا مع كلبي".

جدير بالذكر أن آخر مشاركات محمود قابيل الفنية، كان مسلسل"لعبة النسيان" عام 2020 ، وشارك في بطولته دينا الشربيني وأحمد داوود وأحمد صفوت وإنجي المقدم وعلي قاسم.