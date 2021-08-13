محمود قابيل يروي موقفا جمعه مع فاتن حمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

روى الفنان القدير محمود قابيل، موقفا له مع الفنانة الكبيرة الراحلة فاتن حمامة.

وقال قابيل، ببرنامج "أسرار النجوم": "ما يميزها الجمال الداخلي والعواطف والطيبة، وهذا يترجم على وجهها الهادئ وتشعرين أنها مثل اللؤلؤ يخبط في بعضه".

وتابع: "أتذكر لها موقف أني كنت مع الأستاذ يوسف رمسيس وكان مقربا منها وهو كتب لها أول فيلم بعد غيابها طويلا عن مصر (الخيط الرفيع)، وكنت متواجدا في مدينة الإنتاج وهي كانت تصور مسلسل اسمه (وجه القمر)، وحدثتني بعد ذلك وعرضت عليا دور زوج ابنتها في المسلسل، وكانت غادة عادل هي من تقوم بالدور، وصورنا بالفعل وكان العمل يضم جميل راتب وأحمد رمزي وحسن حسني".

وأَضاف: "كانت فاتن تشكر الممثلين يوميا قبل وبعد التصوير على تواجدهم، وهذه هي الإجابة على سؤالك ليه كل واحد يشوفها يحبها، الجمال الداخلي يجذبك بشكل غير طبيعي".

جدير بالذكر أن آخر مشاركات محمود قابيل الفنية، كان مسلسل"لعبة النسيان" عام 2020 ، وشارك في بطولته دينا الشربيني وأحمد داوود وأحمد صفوت وإنجي المقدم وعلي قاسم.