عمرو سلامة يُشيد بأبطال ومخرج فيلم "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أشاد المخرج عمرو سلامة، بأبطال ومخرج وصناع فيلم "موسى" المطروح حاليا بدور العرض السينمائي.

وكتب سلامة، عبر حسابه على تويتر: "كريم محمود عبد العزيز، خالد الكمار، حسين عسر، بيتر ميمي، بيتر ميمي ثاني، شركات الإنتاج،

طاقم العمل.. تحية كبيرة وأجدع سلام.. فيلم موسى".

فيلم "موسى" من إنتاج ثلاث من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم ‏العربي، وهي سينرجي فيلمز، ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.

العمل بطولة ‏كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، صلاح عبدالله، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، وعدد من الفنانين، ومن إخراج بيتر

ميمي.