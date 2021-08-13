أول تعليق لنيللي كريم بعد زواجها من هشام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة نيللي كريم، رسالة لحضور حفل زفافها على لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور شقيق لاعب الإسكواش رامي عاشور، الذي أقيم بالساحل الشمالي.

ونشرت نيللي، صورة لها مع زوجها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "نود أن نشكر الجميع على جعل هذا اليوم خاصًا وفريدًا من نوعه، شكرًا لكل التمنيات الدافئة التي كانت في حفل الزفاف المدهش".

واحتفلت نيللي، يوم الأربعاء 11 أغسطس، بعقد قرانها وسط حضور عدد محدود من أصدقاء العروسين، ووكلت "نيللي" المنتج الكبير جمال العدل في عقد قرانها.

وكانت "نيللي" قد أجلت عقد القران لمدة ٣ أيام حدادًا على الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز التي وافتها المنية.

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