محمود قابيل: "أنا من جيل الراديو وارتبطت به خلال مشواري العسكري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدث الفنان محمود قابيل عن مدى ارتباطه بالراديو في حياته، مؤكدا أنه يعتز كونه من جيل الراديو.

وقال قابيل، ببرنامج "أسرار النجوم": "أنا من جيل الراديو وتربيت عليه وكان جزءا من حياتنا، حتى مع ظهور التليفزيون.. الراديو استمر، ومسلسلاته الرائعة مثل (شنبو في المصيدة)، وارتبطت به أكثر من خلال مشواري مع المؤسسة العسكرية".

وتابع: "عرفت أن الحرب قامت من خلال الراديو، وكنا في سيناء على الحدود، ثم تغيرت الخريطة مع بدء القنوات الخاصة، والإخبارية الكبيرة مثل بي بي سي وCNN وبدأ الراديو يختفي بكل آسف، وما يحدث هو التطور خصوصا مع الإنترنت وكل حاجة أصبحت ديجيتال".

وأضاف: "السينما حلاوتها في شاشتها الكبيرة، والناس حولك يعطونك طاقة ويجعلونك مستمتع، ويجب دائما أن نسير مع الاختراعات الجديدة ونتقبل الزمن ومستجداته".

جدير بالذكر أن آخر مشاركات محمود قابيل الفنية، كان مسلسل"لعبة النسيان" عام 2020 ، وشارك في بطولته دينا الشربيني وأحمد داوود وأحمد صفوت وإنجي المقدم وعلي قاسم، وغيرهم، تأليف تامر حبيب.