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محمود قابيل عن منة شلبي: "جوهرة وأحسن وأجمل وأجدر ممثلات جيلها"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أشاد الفنان القدير محمود قابيل بالفنانة منة شلبي، مؤكدًا أنها من أجدر ممثلات جيلها.

وقال قابيل، ببرنامج "أسرار النجوم": "منة شلبي من أحسن وأجمل وأجدر ممثلات جيلها، وهي القمة في جيلها".

وأضاف: "لدينا أجيال منى زكي ويسرا وميرفت أمين ولبنى عبدالعزيز ثم شادية وفاتن حمامة، وسعيد إني اشتغلت مع هؤلاء الجواهر، ومنة جوهرة".

جدير بالذكر أن آخر مشاركات محمود قابيل الفنية، كان مسلسل"لعبة النسيان" عام 2020 ، وشارك في بطولته دينا الشربيني وأحمد داوود وأحمد صفوت وإنجي المقدم وعلي قاسم.

محمد يوسف

محمد يوسف

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