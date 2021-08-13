علي ربيع يكشف عن رأيه في أداء كريم محمود عبدالعزيز بفيلم "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان علي ربيع، عن رأيه في أداء الفنان كريم محمود عبدالعزيز بفيلم "موسى" الذي طُرح مؤخرا بدور العرض السينمائي.

ونشر ربيع، صورة له مع كريم عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مبروك يا كيمو فيلم موسى.. بصراحة فيلم جميل قوي ودور صعب جدًا وتمثيل فوق الخطير.. مبروك ومن نجاح لنجاح، ودايمًا مبدع".

فيلم "موسى" من إنتاج ثلاث من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم ‏العربي، وهي سينرجي فيلمز، ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.

العمل بطولة ‏كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، صلاح عبدالله، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، وعدد من الفنانين، ومن إخراج بيتر ميمي.