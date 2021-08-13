ما هو الخبر السعيد الذي أعلنته نسرين طافش من الإمارات؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

من أمام برج خليفة في دبي، نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، صورتين لها على موقع “إنستغرام” شاكرة حاكم دبي والشيخة لطيفة على منحها الإقامة الذهبية، وأعلنت طافش الخبر قائلة:

“شكراً لحاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، شكراً لسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون، والشكر موصول لسعادة هالة بدري المدير العام، شكراً على منحي الإقامة الذهبية في دولة ​الإمارات​ العربية المتحدة بلد الخير والأمان والتطور”، وتابعت قائلة: “شكراً على تقديركم للمبدعين والمؤثرين في كل المجالات”.

وأثار الخبر إعجاب متابعي ومحبي نسرين طافش، حيث تهافتت عليها التعليقات المهنئة والمعبرة عن الفرحة بالمكانة الجديدة التي حصلت عليها، حسب ما نشره موقع “صحافة 24”.