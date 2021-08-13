يارا تطلق “غير الناس” عبر “يوتيوب”

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين
الفنانة يارا
بعد غيابها عن الإصدارات الفنية اللبنانية، أطلقت الفنانة اللبنانية أغنية جديدها من ألبومها الخليجي “غير الناس” على قناتها الخاصة على موقع “يوتيوب”.
وتحمل الأغنية عنوان “صَدّ ورَدّ” من كلمات محمد سعيد حارب، ألحان أدهم وتوزيع عباس الصباح.
ويقول مطلعها: “بين صد وبين رد و اعتراضي وبين تايه في الصحاري وفوقه ياضي نجم لامع انا ضايع باقتناعي و الأكيد انك على هالوضع راضي”.
يذكر أن “صدر ورد” هي الأغنية التاسعة من ألبوم يارا الخليجي “غير الناس” المرتقب صدوره قريباً، وطرح منه “غير الناس”، “ما ودعوني”،”على المكشوف”،”يمرّني طاريك”، و”ساري”، “مليت”، “من علمك”، هلا مراحب”.