يارا تطلق “غير الناس” عبر “يوتيوب”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

بعد غيابها عن الإصدارات الفنية اللبنانية، أطلقت الفنانة اللبنانية أغنية جديدها من ألبومها الخليجي “​غير الناس​” على قناتها الخاصة على موقع “يوتيوب”.

وتحمل الأغنية عنوان “صَدّ ورَدّ” من كلمات محمد سعيد حارب، ألحان أدهم وتوزيع عباس الصباح.

ويقول مطلعها: “بين صد وبين رد و اعتراضي وبين تايه في الصحاري وفوقه ياضي نجم لامع انا ضايع باقتناعي و الأكيد انك على هالوضع راضي”.

يذكر أن “صدر ورد” هي الأغنية التاسعة من ألبوم ​يارا​ الخليجي “​غير الناس​” المرتقب صدوره قريباً، وطرح منه “غير الناس”، “ما ودعوني”،”على المكشوف”،”يمرّني طاريك”، و”ساري”، “مليت”، “من علمك”، هلا مراحب”.