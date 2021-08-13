شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن الفريد هيتشكوك فى ذكرى ميلاده الـ122.. من بدايته لأعظم مخرجى الإثارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الجمعة الـ 13 من أغسطس مع عيد ميلاد واحد من أبرز صناع السينما على مستوى العالم، وهو المخرج ألفريد هيتشكوك الذى ولد فى مثل هذا اليوم عام 1899، ليحفر اسمه بأحرف من ذهب في سماء السينما العالمية بفضل أكثر من 50 فيلم قام بإخراجهم جميعًا، تاركًا بصمة كبرى جعلته يحصل على لقب سير من المملكة المتحدة، ويصبح من أبرز المخرجين في التاريخ لما امتازت به بصمته من إثارة كبيرة تصل لحد الرعب في أفلام الأكشن.



هتشكوك

حتى صارت مدرسة الأكشن تدين له بفضل كبير، وخلال التقرير التالى نسلط الضوء على المخرج الراحل في ذكرى ميلاده الـ 122 عبر عدة معلومات عنه.

بزغ نجمه في السينما البريطانية في الأفلام الصامتة، والأفلام الصوتية في وقت مبكر، حتى عُرف بكونه أفضل مخرج إنجليزي.

بدأ حياته المهنية عام 1919 بكتابة العناوين الفرعية للأفلام الصامتة، داخل استوديو لاسكي بمدينة لندن، وهناك تعلم المونتاج وكتابة السيناريو وصار مساعد مخرج عام 1922، وفى وعام 1925 قدم أول أفلامه The Pleasure Garden الذي صور فى المانيا.

أكد خلال أكثر من حوار على أنه مدين للألمان بالكثير فقد تعلم الأساليب التعبيرية من المدرسة الألمانية وقتها.

انتقل بعد ذلك إلى هوليود عام 1939، وأصبح مواطنًا أمريكيًا في عام 1955.

أسس هتشكوك لنفسه أسلوب إخراجي معروف ومميز، فقد كان من الرائدين في استخدام الكاميرا للتحرك بطريقة تحاكي نظرات الشخصية في الفيلم، ما منح مشاهدى الفيلم قدرة أكبر على الانخراط مع الشخصيات.

يصنف على أنه أعظم مخرج بريطاني، فقد جاء في المرتبة الأولى في استطلاع لنقاد السينما عملته مجلة ديلى تليجراف في 2007.