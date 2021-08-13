شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من نيللي كريم بعد زواجها: شكرا لكل من جعل يومنا خاص ومميز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة نيللي كريم الشكر لكل من حضر عقد قرانها وزفافها، أول أمس الأربعاء، على نجم الإسكواش السابق هشام عاشور، ونشرت صورة لهما عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق: "أود أن نشكر الجميع على جعل هذا اليوم خاصًا وفريدًا.. وشكرا لكل التمنيات الدافئة والرائعة التي كانت في حفل الزفاف"، ونالت الصورة فور نشرها الكثير من الإعجاب.



نيللي كريم



نيللي كريم وهشام عاشور



نيللي كريم وعاشور



نيللي وهشام عاشور

وكانت الفنانة هالة صدقى، دافعت عن الفنانة نيللى كريم، بعد إقامة حفل عقد قرانها وزفافها، ، الذى جاء بعد عدة أيام من وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، مشيرة إلى أن نيللى لا تعرف الفنانة الراحلة أو ابنتيها إيمى ودنيا على المستوى الشخصى.

وردت هالة، على أحد متابعيها خلال تهنئتها للفنانة نيللى عبر حسابها على إنستجرام، الذى طلب من نيللى تأجيل الفرح، قائلا من خلال التعليقات: "لو استنوا كام يوم.. بنات دلال حيزعلو ميصحش"، لترد هالة: "نيللى لا تعرفهم على المستوى الشخصى ولا اتعاملت معاها ولا مع بناتها".

فيما علقت متابعة أخرى، قائلة: "إحنا من المغرب ومنعرفهومش شخصيا لكن حزنانين عليهم، كانت تخسر إيه لو استنت شهر دول.. اهرام من بلدها يا حسرة"، لترد هالة: "حضرتك ما تعرفيش ظروف الناس فبلاش تحكمى بسرعة".

وهنأت الفنانة هالة صدقى الفنانة نيللى كريم بعد عقد قرانها وزفافها على نجم الإسكواش السابق هشام عاشور، ونشرت صورة لهما من الفرح، عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "زى ما فى حياتنا أحزان فى كمان أفراح، بدعى من كل قلبى لصاحبتى وحبيبتى وزميلتى أجمل وأطيب قلب فى الدنيا بنجاحها فى أصعب التجارب وهى الزواج، يا رب يفرح قلبها وينجحهم ويوفقهم، مبروك يا أجمل نيللى.. وادعوا لهم بالتوفيق".