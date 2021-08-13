نيران الاحتلال.. تركيا تقصف 3 مواقع كردية شمالي سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قصف متواتر يستهدف مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي بسوريا من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها.

المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أن القوات التركية المتمركزة في قاعدة كلجبرين قصفت بالمدفعية الثقيلة، ليل الخميس/ الجمعة، محيط مدينة تل رفعت وقريتي مرعناز وعلقمية ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي.

وأضاف المرصد أنه لم ترد بعد أي معلومات عن خسائر بشرية جراء القصف.

وقبل 3 أيام، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة قرى سد الشهباء وسموقة، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي.

وتعرضت قرى المياسة وبرج قاص ومرعناز التابعة لناحية شيراوا بريف عفرين لقصف مدفعي مصدره الفصائل الموالية لتركيا.

وفي 30 يوليو/ تموز الماضي، رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان تجدد القصف البري التركي على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، حيث استهدفت المدفعية التركية مناطق في مرعناز وعين دقنة وأطراف تل رفعت.

كما استهدفت القوات التركية مناطق في تل مضيق وأبين وعقيبة ودير جمال ومحيط تل رفعت وسد الشهباء.

ومنذ مطلع عام 2018، تحتل تركيا شمال سوريا وتواصل الضغط على السكان من أجل فرض تغيير ديمغرافي في مناطق الأكراد.

وتخشى أنقرة من أن يغذي قيام حكم ذاتي للأكراد شمالي سوريا أحلام الأكراد في الجنوب التركي للمطالبة بخطوة مماثلة.