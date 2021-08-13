شرط بريطاني لبحث العودة إلى أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حددت بريطانيا، الجمعة، شرطا لبحث عودة قواتها مرة أخرى إلى أفغانتسان، التي تواجه تقدما مطردا لحركة طالبان.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الجمعة، إن بريطانيا قد تعود إلى أفغانستان إذا بدأت في إيواء تنظيم القاعدة على نحو يهدد الغرب.



وردا على سؤال بشأن إرسال بريطانيا قوات مجددا إلى أفغانستان قال والاس لإذاعة (إل.بي.سي) :"سأترك كافة الخيارات مطروحة. إذا كان لدي رسالة لطالبان من المرة السابقة فسوف تكون إذا بدأتم في استضافة القاعدة ومهاجمة الغرب أو بلدان أخرى، فسوف نعود".

وكان وزير الدفاع البريطاني قد قال في وقت سابق إن بلاده سترسل نحو 600 جندي إلى أفغانستان لمساعدة الرعايا البريطانيين والمترجمين المحليين على مغادرة البلاد في ظل تدهور الوضع الأمني.

وقال والاس في بيان حينها، "فوضت بنشر عسكريين إضافيين لدعم الوجود الدبلوماسي في كابول ومساعدة المواطنين البريطانيين على مغادرة البلاد وتقديم الدعم في نقل الموظفين الأفغان السابقين الذين خاطروا بحياتهم بالخدمة إلى جانبنا".

وعلى الرغم من أن إجراء إرسال جنود من الجيش الأمريكي لإجلاء الأفراد من مناطق المعارك هو إجراء شائع فإن التعزيزات ستصل قبل أسابيع فحسب من رحيل القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة والتي كانت تقوم بدور أساسي في الحفاظ على الأمن في البلاد.

وتعلن حركة طالبان سيطرتها على مدن وعواصم ولايات أفغانية كبيرة خلال ساعات قليلة، ما رفع عدد الولايات التي سقطت في يد الحركة وأسفر عن هلع ورعب بين سكان هذه المدن.

وتصاعدت وتيرة العنف والقتال في أفغانستان في ظل تعثر المفاوضات بين طرفي النزاع الأفغاني، للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

وتؤكد طالبان استمرار الهجوم على قوات الأمن في معظم أنحاء البلاد، معلنة سيطرة مسلحيها على معظم خط الحدود الدولية.

وبالتزامن مع سيطرة حركة طالبان على العديد من الأراضي الأفغانية، قالت الولايات المتحدة وبريطانيا أمس الخميس إنهما سترسلان آلاف الجنود إلى أفغانستان للمساعدة في إجلاء المدنيين وحمايتهم بينما توشك الحركة على تحقيق أكبر نصرين عسكريين لها منذ بدأت هجوما موسعا في مايو/أيار.

وبعد تقدم سريع وعنيف لطالبان، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إنها سترسل ثلاثة آلاف جندي إضافي في مهمة مؤقتة إلى أفغانستان من أجل المساهمة في تأمين سحب أعضاء البعثة الدبلوماسية الأمريكية من السفارة في كابول.

وتابع المتحدث باسم الوزارة جون كيربي أن أول دفعة من القوات ستصل في غضون ما بين 24 و48 ساعة، مشيرا إلى أن الجيش الأمريكي سينقل الأفراد من السفارة إلى مطار كابول جوا.