مبعوث أمريكي يبدأ الأحد جولة إلى جيبوتي وإثيوبيا والإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدأ المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، الأحد، جولة تقوده إلى جيبوتي وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن فيلتمان سيلتقي خلال جولته التي تستمر حتى 24 أغسطس/آب الجاري، كبار المسؤولين في الدول الثلاث.

وأوضح البيان أن اللقاءات ستتخللها نقاشات حول "فرص الولايات المتحدة المتاحة لتعزيز السلام ودعم استقرار وازدهار القرن الأفريقي".

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية جيفري فيلتمان مبعوثا خاصا لها للقرن الأفريقي، في إطار التزامها بقيادة جهود دبلوماسية دولية لمعالجة أزمات المنطقة.

وسبق أن أجرى المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، في يونيو/ حزيران الماضي، جولة خليجية شملت المملكة العربية السعودية، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، التقى خلالها كبار المسؤولين بالدول الثلاث.

وسبقت ذلك بأيام جولة للمبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي شملت كلا من مصر والسودان وإثيوبيا وإريتريا.