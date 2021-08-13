شكرا لقرائتكم خبر عن قبل كوبرى سمير غانم.. نجوم تزينت شوارع وميادين مصر بأسمائهم.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى تعليماته بإطلاق اسم الفنان الراحل سمير غانم على الكوبرى الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة، وذلك تخليدا وتكريماً له ولمشواره الفنى الطويل، الذي أثري فيه السينما والمسرح والدراما المصرية بأعمال محفورة في تاريخ الفن.

وبذلك يكون الفنان الكبير سميرغانم أنضم إلي قائمة الفنانين الذين تصدرت أسماؤهم ميادين وشوارع مصر، تقديرا لجهودهم الفنية ولتظل أسماؤهم خالدة في أذهان الجميع على مر التاريخ، ومن أبرز هؤلاء النجوم:

"أم كلثوم"

يحمل أحد أكبر ميادين مدينة المنصورة اسم كوكب الشرق أم كلثوم، كما أطلق اسمها على أحد الشوارع بمنطقة الزمالك، كذلك تم إطلاق اسمها على أحد الشوارع بمدينة الرحاب، وذلك تخليدا لذكراها ولأغانيها التي أمتعت وأطربت أجيال تلو الأخري حتي الأن.





(فؤاد المهندس)

تقديرا لمسيرته الطويلة في الفن، والتي امتع فيها جمهوره بكوميديا ذات طابع خاص، في مارس 2008 قرر محافظ القاهرة إطلاق اسمه علي أحد شوارع منطقة الزمالك، والذي كان يحمل اسم "حي الياسمين".





(سعاد حسني)

السندريلا الراحلة كانت أحد نجوم الفن الذين أطلقت أسماؤهم على أحد مناطق مصر الجديدة، ورغم أن القرار أثار ضجة كبيرة بعدما تمت تسمية شارع كمال الدين حسين باسمها.





(محمود ياسين)

تقديرا لمشواره الحافل بالإبداعات، أطلق اسم النجم الراحل علي أحد شوارع مدينة بورسعيد مسقطه، وهو ما أسعد جمهور ومحبي الراحل لتقديره بعد رحيله.

(محمود عبد العزيز)

ساحر القلوب الذي أثري الفن بالعديد من الأعمال المميزة، أطلق أسمه علي أحد شوارع محافظة الأسكندرية، وجاء تكريمه بعد وفاته وبخاصة أن الشارع يُعد مسقط رأسه، تقديراً لما قدمه من أعمال فنية.





(حمدي أحمد)

في مارس عام 2016، أطلق محافظ سوهاج السابق اسم الفنان حمدي أحمد بعد وفاته بشهرين علي ميدان المسلة غرب السكة الحديد بمركز المنشاة، مسقط رأسه.





بالإضافة إلي أن جميع الشوارع المحيطة بشارع عماد الدين حملت أسماء فنانين، مثل شارع نجيب الريحاني، وشارع زكريا أحمد، وشارع علي الكسار، وشارع سيد درويش.